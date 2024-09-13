11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç´°Áö¤·¤¿¥é¥ó¥Êー¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÈÈ÷Á°¾Æ¥á¥À¥ë¡É¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¹±Îã¤Î´°Áö¼Ô ¡ÈÈ÷Á°¾Æ¥á¥À¥ë¡É º£Ç¯¤ÏÂÀÍÛ¤È¹ß¤êÃí¤°¸÷¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñ¤ª¤«¤ä¤Þ¡×¤òÉ½¸½ 11·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó2024¡×¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÈ÷Á°¾Æ¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¤È¹ß¤êÃí¤°¸÷¤Ç¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñ¤ª¤«¤ä¤Þ¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë¥Ç