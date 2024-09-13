Åìµþ¤Î¾åÌî¸ø±àÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾åÌîÅì¾ÈµÜ¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¸ø¡¦µÈ½¡¸ø¡¦·Ä´î¸ø¤òã«¤ë¿À¼Ò¤È¤·¤Æ1627Ç¯¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿¡£ÀïÁè¤äÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¹¾¸Í½é´ü¤Î·úÃÛ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú¤Ê·úÂ¤Êª¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¿À¼Ò¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎÐË­¤«¤Ê¾åÌî¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜÄí±à¤âÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1980Ç¯4·î¡¢ÆüÃæÍ§¹¥¤Îµ­Ç°¤È¤·¤Æ³«±ñ¤·¤¿¡Ö¾åÌîÅì¾ÈµÜ¤Ü¤¿¤ó±ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢²óÍ··Á¼°¤ÎÆüËÜÄí