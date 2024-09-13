ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢13Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ð225¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê´ü¶á2024Ç¯10·î¸Â¡¦SQ 10·î8Æü¡Ë¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¢þ3Ëü5750±ß¥×¥Ã¥È ¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ) BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô 3( 3) ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô 3( 3) ³ÚÅ·¾Ú·ô 1( 1) ¾¾°æ¾Ú·ô 1( 1)