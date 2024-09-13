MLB¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òÁè¤¦¥«¥Ö¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¤¤Éé¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤·ã¹â¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Î£¹·î12Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÍÊ¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È·³ÃÄ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ò£²Ï¢¾¡¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë£³Ï¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££µ²ó¤Þ¤Ç£·¡Ý£·¤ÎÍðÂÇÀï¤Ï¡¢£·²ó¡¢£¸²ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢£¹²óÉ½¤Î¥«¥Ö¥¹¹¶·â»þ¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢£·¡½10¤È¥«¥Ö¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î