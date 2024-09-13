¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£BIM¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥­¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈBIM¤é¤·¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥í¥¦¤¬¸÷¤ë¡ÖBonita¡×¡ª ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ã¥Ñー¤ÎBIM¤¬¡¢¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ ¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥­¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈBIM¤é¤·¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥í¥¦¤¬¸÷¤ë¡ÖBonita¡×¤ò¡¢¥Óー¥È¥á¥¤¥«ー¤ÎVaVa¤ò·Þ¤¨¤Æ°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£