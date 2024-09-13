Ritsuko Shimizu¡ÎÅìµþ£±£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÅÅÎÏ¤Î¼ûµë¾õ¶·¤ò´Æ»ë¤·¡¢ÅÅÎÏÍ»ÄÌ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°ÂÄê¶¡µë¤Î³ÎÊÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ¹­°èÅª±¿±Ä¿ä¿Êµ¡´Ø¤Ï£±£³Æü¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¥Ñ¥ï¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¤ËÂÐ¤·¡¢£±£·¡¢£±£¸Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÅÅÎÏÀßÈ÷¤ÎÊä½¤ºî¶È¤Ê¤É¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦Ä´À°¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡££·¡¢£¸·î¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×´ü¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÄÌ¾ï¡¢Åß¤Î¼ûÍ×´ü¤ËÈ÷¤¨¡¢È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÏÊä½¤¤Ê¤É¤ËÆþ¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£²Æ¤Ï»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤