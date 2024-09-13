¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿ÍÀï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¢£¥ä¥¯¥ë¥È ¡¼ µð¿Í¡Ê13Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤¬13Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿ÍÀï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿°ìµå¤Ï¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤È¤Ê¤ê¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã