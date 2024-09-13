¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/13¡ÛÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸­¿Í¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤È¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¼Ì¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÜÆÁÒÆà¡¹¡õ²ìÍè¸­¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡©¤Û¤Ã¤³¤ê¼Ì¿¿¢¡²ìÍè¸­¿Í¡¢»Ò¤É¤â¤È²ÆµÙ¤ß¡©¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë²ìÍè¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤É¤³¤«¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥×¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¿å¤Ë¿»¤«¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£²ìÍè¤¬¿­¤Ð¤·¤¿¼ê¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾®¤µ¤Ê¼ê¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡