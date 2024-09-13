ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀ±ÇµÌ´Æà¤¬¡¢¼ç±é¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡Ø¾¯½÷A¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¾¯½÷A¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¥«¥Ð¡¼³Ú¶Ê¡Ö¾¯½÷A¡×¤¬25Æü¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÀ±ÇµÌ´Æà¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡Ø¾¯½÷A¡Ù¤Ï¡¢1982Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¤Î³Ú¶Ê¡Ê²Î¡§Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢ºî»ì¡§ÇäÌî²íÍ¦¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡Ö²Î»ìÀ¤³¦¤«