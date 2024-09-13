ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚ¥É¥é10¡Ø¥Þ¥ëÈë¤ÎÌ©»Ò¤µ¤ó¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬¡¢¤¢¤¹14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¶å¾òÍÚ¿Í¡Ê¾å¿ùÉ¢Ê¿¡Ë¤Î¼ê¤ò°ú¤¯Ì©»Ò¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡ËÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ËÜµÜÌ©»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤â°ÍÍê¼Ô¤òÉ¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡È¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡É¡£Ì©»Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢ÉÔ±¿Â³¤­¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦º£°æ²Æ¡Ê¾¾ÀãÂÙ»Ò¡Ë