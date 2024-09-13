Íè½µ¤âÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë»Ä½ë¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤ÏÄä»ß¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ë²ÔÆ¯¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦½é¤á¤ÆÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÅÎÏ¥Ñ¥ï¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î17Æü¤È18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Î»Ä½ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎäË¼¤Ê¤ÉÅÅÎÏ¤Î»ÈÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤ÇÅÅÎÏ¤Î¼ûµë¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±¿Å¾¤òÄä»ß¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·