日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』!実在した〓偽の殺し屋〓が巻き起こすクライムコメディ!***『ヒットマン』評点:★4点(5点満点)© 2023 ALL THE HITS, LLC ALL RIGHTS RESERVED軽やかなコメディに差し込まれる暗黒プロの殺し屋=ヒットマンに、誰かの殺害を依頼したがる人は多い。少なくともアメリカではそうらしい。そして、その依頼が