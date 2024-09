人間の脳ではさまざまな領域が連携するネットワークが形成されており、このネットワークが特定のプロセスを実行しています。うつ病の人とそうでない人の脳を比較した新たな研究により、うつ病の人の脳では特定の脳ネットワークが平均73%も拡大していることがわかりました。Frontostriatal salience network expansion in individuals in depression | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-024-07805-2Part of brain net