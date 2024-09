本田仁美が再びK-POPアイドルとしてデビューする。【注目】「残念すぎる…」本田仁美の“日本での近況”に韓国ファン嘆く歌手ジェジュンが手掛ける新人ガールズグループSAY MY NAMEの最後のメンバーは本田仁美だった。SAY MY NAMEの所属事務所iNKODEエンターテインメントは9月13日、公式SNSを通じてSAY MY NAMEの最後のメンバーとして本田仁美のトレーラー映像を公開した。トレーラー映像は、まぶしい夜景とロマンチックな夜空を背