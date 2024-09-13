伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説「虎に翼」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか）第120回が13日に放送され、次週（第25週）の予告映像も公開。一瞬映った美佐江（片岡凜）に似た人物が「何者？」「セーラー服？」と注目を浴びた。がんを患い、治療に専念していた多岐川（滝藤賢一）が、少年法の改正に反対する意見書を寅子（伊藤）らとまとめたところでこの世を去った第120回。家庭裁判所の設立に情熱を燃やし、愛を持って