「iPhone 16」シリーズの予約受付が、本日13日21時からスタートする。Apple Storeでの直販モデルに加え、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルがそれぞれ発売する。 「iPhone 16」シリーズは、全ての機種で「カメラコントロール」を搭載し、Appleの生成AI「Apple Intelligence」に対応する。「Apple Intelligence」の日本語への対応は2025年を予定している。