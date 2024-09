サバイバル番組『Road to Kingdom::ACE OF ACE』に出演するアイドルグループがその実力を発揮する。【注目】『Road to Kingdom:ACE OF ACE』参加者とは?9月12日に公開されたMnet『Road to Kingdom:ACE OF ACE』第1話の予告では、切実な気持ちでサバイバルに参加することになった7チームの話が盛り込まれた。THE NEW SIX、The Crew One(ATBO、JUST B)、8TURN、ONEUS、YOUNITE、CRAVITY、TEMPESTの7チームがさらに飛躍するとい