2023年9月に、「ゲームがインストールされた数に応じて手数料が発生する」という料金体系「Unity Runtime Fee」の導入を発表して多くのゲーム開発者から反発を受けたUnityが、1年で「Runtime Fee」を撤回することを明らかにしました。ゲーム領域向け Runtime Fee の撤回についてhttps://unity.com/ja/blog/unity-is-canceling-the-runtime-feeExclusive: Unity is killing its controversial Runtime Feehttps://www.gamedeveloper