イーロン・マスク氏が創業した宇宙開発企業のSpaceXは、民間人による船外活動を目的とするミッション「Polaris Dawn(ポラリス・ドーン)」に取り組んでおり、現地時間の2024年9月9日には民間人の宇宙飛行士4人を乗せた宇宙船が打ち上げられました。そして現地時間の9月12日、民間の宇宙飛行士として史上初となる宇宙遊泳が実現しました。Polaris Dawn Flight Day 3 UpdateEarly Thursday morning at 7:58 a.m. ET, the Polaris Dawn