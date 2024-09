株式会社カナダグースジャパンは12日、カナダグース銀座フラッグシップストアオープンを記念したテープカットセレモニー「FUMI NIKAIDO AND THE ART OF CRAFTSMANSHIP」を実施した。カナダグース銀座フラッグシップストアのオープンにあたり、様々な企画を展開するカナダグースジャパン。そのうちのひとつとして、俳優で写真家の二階堂ふみをカメラマンとして迎え、ポートレート写真を展示する写真展「FUMI NIKAIDO AND THE ART OF