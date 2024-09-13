USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK15.096.6312.427.13 1MO12.195.6210.916.21 3MO11.666.2010.626.90 6MO10.835.9910.146.89 9MO10.376.099.887.07 1YR10.136.209.737.21 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK13.869.518.50 1MO11.598.777.78 3MO11.25