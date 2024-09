Microsoftが2024年9月12日に、ゲーム部門で働く従業員約650人を解雇したことが伝えられました。Microsoftは2024年1月にも1900人規模の人員削減を実施しており、長期的な成功に向けた組織改編が進められています。Microsoft Lays Off Another 650 Staff From Its Video Game Workforce, Xbox Boss Phil Spencer Sends Memo to Staff - IGNhttps://www.ign.com/articles/microsoft-lays-off-another-650-staff-from-its-video-game-w