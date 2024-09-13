【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮中央通信は１３日、金正恩朝鮮労働党総書記が「６００ミリ放射砲（多連装ロケット砲）」の試射を視察したと伝えた。新型の移動式発射台（ＴＥＬ）の性能検証が目的で、ミサイルは日本海の島に命中したという。日韓両国の防衛当局が１２日に捉えた複数発の短距離弾道ミサイルの発射を指すとみられる。朝鮮中央通信によると、北朝鮮の国防工業企業所が開発した新型ＴＥＬは走行能力を向上させ、ミサイ