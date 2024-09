グローバルボーイズグループ・JO1がきょう13日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』2時間スペシャル(20:00〜)に出演する。JO1○■JO1がTM NETWORKの名曲「Get Wild」をカバー9月8日に開催されたK-POP音楽授賞式「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」で、ファン投票によって毎年1組だけが選出される「TMA Popularity Award」、今年目立つ成果をあげたアーティストにおくられる「Artist of the Year」の2冠に輝き