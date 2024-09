炭水化物の摂取量を減らす「糖質制限ダイエット」や、炭水化物でのカロリー摂取を脂質に置き換える「ケトンダイエット」など、炭水化物を減らす食事をすると長期的には体に悪いという論文を、オーストラリア・メルボルンの大学の研究者が発表しました。Association of low carbohydrate diet score with the risk of type 2 diabetes in an Australian population: A longitudinal study - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect