ファサが多彩なコンテンツで新アルバムの期待感を高めている。【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンスファサは9月11日、P NATION公式SNSに2ndミニアルバム『O』トラックリストを公開した。アルバムにはタイトル曲『NA』をはじめ『Road』『HWASA』『EGO』『OK NEXT』『just want to have some fun』『O』の7曲が収録される。タイトル曲にはヒット曲メーカーのユ・ゴンヒョンをはじめ、PENOMECO、PSY、アン・シネなどが参