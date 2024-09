ファッションキュレーターの小木“Poggy”基史が、別注アイテムを集めたポップアップストア「POGGYS BOX」を渋谷パルコ2階の「2G POP UP STUDIO」にオープンする。期間は9月14日から16日まで。 【画像をもっと見る】 第14回目となる今回のPOGGYS BOXは、ブレイクビーツの楽曲からインスパイアされた「You Dont know How Much I Love Fashion」をテーマに開催。ストリートファッションからクラシックテ