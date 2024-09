イングランド・プレミアリーグのアーセナルは、「ミケル・アルテタ監督との契約を更新した」と公式発表した。Belief in what we do.Mikel Arteta has committed his future to The Arsenal ✊ pic.twitter.com/fo9zS9jvL5— Arsenal (@Arsenal) September 12, 20242019年12月にウナイ・エメリのあとを継ぐ形でアーセナルの指揮官となったミケル・アルテタ監督。しばらくは苦しんだものの、徐々にクラブに新しいアイデア