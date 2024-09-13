¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£±£²Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¤¬?Èó¥â¥Æ?¤Ö¤ê¤òÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÞËÜÉô¤Ç¤Î½Ð¿Ø¼°¤Ç¡¢£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤òºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¤È¤â¤ËÀï¤ª¤¦¡ªº£¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤ÆüËÜ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÀï¤¤É¬¤º¾¡Íø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£Í×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¤¬¡¢¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÅÞÆâ¤Ç¤Î¿ÍË¾¤Î¤Ê¤µ¤À¡£¼Â¤Ï