◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ーDeNA(12日、甲子園球場)NPB(日本野球機構)は12日、甲子園球場で行われる予定だった「阪神対DeNA戦」が雨天のため中止となったことを発表しました。突然の豪雨で甲子園球場周辺はどこも雨があふれる状態となっていました。この大雨の中、球場の状態を公開した選手のSNSが話題となっています。DeNA・ジャクソン投手がインスタグラムのストーリーを更新。「don't thinks we're going to play tonight(