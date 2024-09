Apple Watchなどのスマートウォッチには、心拍数や心電図の測定機能、加速度計、コンパス、電子決済などさまざまな機能が搭載されています。そんなスマートウォッチを「電流計」として使用する方法が、GitHubで紹介されています。GitHub - jp3141/AppleWatchAmmeter: Turn your Apple Watch into an ammeter to measure DC currentshttps://github.com/jp3141/AppleWatchAmmeterA 3D-Printed Framework and Some Copper Wire Turns