WHIBが3rdシングルのスケジュールを公開した。彼らは12日、公式SNSを通じて3rdシングル「Rush of Joy」のスケジュールを公開し、本格的なカムバックカウントダウンに突入した。先立って2日、カムバックを発表すると共に集合写真を公開。彼らが着たTシャツには「Rush of Joy」というフレーズが書かれており、ニューアルバムへの関心を高めた。そして本日、彼らは「Rush of Joy」が3rdシングルのタイトルであることを明かし、ニュー