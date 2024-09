テーマカフェ「ハローキティ50周年記念カフェ」が、JR大阪駅直結の新スポット「KITTE OSAKA」(大阪市北区)で9月13日(金)から期間限定で開催される。オリジナルメニューや、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズの販売、購入者特典なども用意されている。「ハローキティ50周年記念カフェ」が、東京と大阪は9月13日(金)、愛知は9月20日(金)から期間限定で開催(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619こ