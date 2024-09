Nothing's Carved In Stoneが8月31日、東京・日比谷野外大音楽堂でワンマンライブ<Live at 野音 2024>を開催した。自身5度目となる日比谷野音公演のレポートをお届けしたい。◆Nothing's Carved In Stone 画像「野音だけ売り切れるのが早いのはおかしいと思う」と村松拓(Vo, G)は笑いながら観客に語りかけた。5月15日にリリースした『BRIGHTNESS』リリースツアーのツアーファイナルだった7月15日のZepp DiverCity (TOKYO)公演で