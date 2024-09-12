153.49100日移動平均 151.83一目均衡表・雲（上限） 150.99200日移動平均 150.11一目均衡表・雲（下限） 148.49ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 145.28エンベロープ1%上限（10日間） 145.05一目均衡表・基準線 144.8121日移動平均 143.96一目均衡表・転換線 143.8410日移動平均 142.40エンベロープ1%下限（10日間） 142.37現値 141.14ボリンジャーバンド2