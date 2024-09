Googleが2024年9月11日に、AIを活用したメモ作成アプリ「NotebookLM」にドキュメントを2人のAIホストによる会話形式の音声に変換して概要を説明してくれる機能を導入しました。NotebookLM now lets you listen to a conversation about your sourceshttps://blog.google/technology/ai/notebooklm-audio-overviews/NotebookLMとは、PDFやテキストファイル、URLなどのソースをアップロードすると、それらのソースの内容を把握してテ