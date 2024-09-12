中国の鉄道固定資産投資、１〜８月は１０・５％増湖南省衡陽市内を走る高速鉄道列車。（8月31日撮影、衡陽＝新華社配信）【新華社北京9月12日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団は11日、今年1〜8月の鉄道固定資産投資が実行ベースで前年同期比10.5％増の4775億元（1元＝約20円）に上ったと発表した。現代的な鉄道インフラ体系の構築が加速した。