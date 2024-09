フラッシュメモリメーカーのLexarが、2024年9月6日から11日にかけて開催された電子機器や家電製品の見本市「IFA Barlin」で、世界で初めてステンレススチール製のフレームを採用したSDカード「Lexar Armor Gold SD UHS-II」「Lexar Armor Silver Pro SD UHS-II」を発表しました。Lexar Engages with Creators and Launches Innovative Products at IFA 2024https://www.lexar.com/global/newsDetail?id=200000317Lexar Launches Wo