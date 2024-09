PCゲームプラットフォームのSteamが、家族でゲームを共有したり、ペアレンタルコントロール機能を有効にしたりすることができる「Steamファミリー」をすべてのユーザー向けに解放しました。Steamニュース−Steamファミリーが登場−Steamニュースhttps://store.steampowered.com/news/app/593110/view/4605582245626919823Introducing Steam Families - YouTubeSteam’s improved family sharing is out now for everyone - The Ver