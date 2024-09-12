書籍瀬戸内海国立公園の父小西 和 香川大学瀬戸内圏研究センターは、今から90年前、瀬戸内海を日本初の国立公園に指定する時に尽力した、さぬき市出身の小西和（かなう）の業績をまとめた伝記を出版しました。 『瀬戸内海国立公園の父小西和』（青文舎）特定非営利活動法人・瀬戸内海研究会議 監修山本一伸著（さぬき市学芸員・香川大学瀬戸内圏研究センター客員研究員）B6判96ページ 小西