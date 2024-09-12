まずは賞金を稼ぐことだ。12日開幕のANAオープン（北海道・札幌GC輪厚C）は50回の記念大会。賞金総額がアップされ、優勝賞金は1000万円増の3000万円となった。【もっと読む】国内男子ツアーの惨状招いた「元凶」とは？？？賞金額に敏感なのは2015年覇者の石川遼（32）だろう。13年から5年間フル参戦した米ツアーへの復帰を目指している中、獲得賞金がカギとなるからだ。日本ゴルフツアー機構（JGTO）と欧州ツアーの提携によ