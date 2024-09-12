¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó¡ÊAntony Blinken¡ËÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤È¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥é¥ß¡¼¡ÊDavid Lammy¡Ë±Ñ³°Áê¤Ï11Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¤òË¬Ìä¤·¡¢º£Ç¯¤â¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤­¤¤Åßµ¨¤ò¹µ¤¨¤ëÆ±¹ñ¤Ë15²¯¥É¥ë¡ÊÌó2100²¯±ß¡Ë¤Î¿·µ¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ©¸Â´ËÏÂ¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÁáµÞ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó»á¤Ïµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï7²¯1700Ëü¥É¥ë¡Ê