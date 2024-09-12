【英国】 RICS住宅価格指数（8月）08:01 予想-15.0%前回-19.0%（RICS住宅価格指数) 【日本】 国内企業物価（8月）08:50 予想0.0%前回0.3%（前月比) 予想2.9%前回3.0%（前年比) 【香港】 生産者物価指数（PPI）（2024年 第2四半期）17:30 予想N/A前回1.2%（前年比) 鉱工業生産指数（2024年 第2四半期）17:30 予想N/A前回1.8%（前年比) 【ブラジル】 小売売上高（7月）21:00