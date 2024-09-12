透明な螺旋（東野圭吾、文春文庫）探花 - 隠蔽捜査９（今野敏、新潮文庫）香君 〈１〉 西から来た少女（上橋菜穂子、文春文庫）愚王 - 勘定侍柳生真剣勝負〈八〉（上田秀人、小学館時代小説文庫）百年の孤独（ガブリエル・ガルシア・マルケス/鼓直、新潮文庫）香君 〈２〉 西から来た少女（上橋菜穂子、文春文庫）方舟（夕木春央、講談社文庫）地面師たち（新庄耕、集英社文庫）ショートケーキ。（坂木司、文春文庫）作家刑事毒