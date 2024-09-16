ほや助は大学進学を機に上京し、ドラッグストアでバイトし始めもう3年目。慣れた仕事に時給だって悪くない。でも最近、変なお客様に付きまとわれていて……。 お客様はストーカー 9話 2度目の呼び出し音が鳴り、倉庫の外へ出ることを決意したほや助。恐る恐るドアを開けますが、見たところ怪しい人物はいませんでした。急いで店内に戻ろうとしたところ、突然誰かがほや助に声を掛けたのでした……。