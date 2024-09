モデルのKoki,が10日(火)、美脚際立つブラックコーデを披露した。【関連画像】koki,、マニッシュスタイルの"オトナの美脚"披露木村拓哉と工藤静香の次女のKoki,。モデルとして活躍するほか、女優、作曲家としても活動している。Koki,は10日、「@coach 2025SS collection.Thank you so much @coach @stuartvevers for the unforgettable and special experience.An amazing and beautiful show」とInstagramを更新。黒のロングジ