福岡県内の高校や高等専門学校の卒業生がゴルフの腕前を競う「県高校OB・OGチーム対抗ゴルフ大会」（テレビ西日本主催、西日本新聞社後援）が7日、福岡カンツリー倶楽部和白コース（福岡市東区）であった。39校41チームが参加し、「福工562B」（福岡工業高）が優勝した。1チーム4人で編成し、各チームの平均スコアで順位を競った。2位は「香椎香綾会準優勝止まり」（香椎高）、3位は「小森野会」（久留米高専）だった。（