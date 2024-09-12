■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6227) ＡＩメカ 東証スタンダード (2983) アールプラン 東証グロース (5580) プロディ 東証グロース (5031) モイ 東証グロース (3565) アセンテック 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3382) セブン＆アイ 東証プライム (5595) ＱＰ