■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6227) ＡＩメカ 東証スタンダード (2983) アールプラン 東証グロース (5580) プロディ 東証グロース (5031) モイ 東証グロース (3565) アセンテック 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3382) セブン＆アイ 東証プライム (5595) ＱＰ
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