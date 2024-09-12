【UTコレクション｜米津玄師】 9月13日 発売予定 価格：各1,990円 日本を代表するシンガーソングライターである米津玄師さん。最近ではアニメ「チェンソーマン」やアクションRPG「ファイナルファンタジーXVI」、スタジオジブリ最新作「君たちはどう生きるか」など様々な作品のテーマソングを手掛け、それらを収録した最新アルバ