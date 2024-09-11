ドル買いに反応、米コアＣＰＩに根強いインフレ圧力ドル円１４２円台回復＝ＮＹ為替 米消費者物価指数（８月）が発表された。前月比は＋０．２％と前回および市場予想と一致。前年比は＋２．５％と前回＋２．９％から伸び鈍化も、市場予想通りの数字だった。コア指数については、前月比が＋０．３％と前回および市場予想＋０．２％を上回った。コア前年比は＋３．２％と前回および市場予想と一致した。 市場の反応は米